La Roma cerca nuove entrate: Fienga vola a Dubai per un potenziale sponsor

Meeting negli Emirati per il Ceo giallorosso. Il Club cerca nuove aziende pronte a puntare sul progetto dei Friedkin

La Roma punta ad aumentare i ricavi e il Ceo Guido Fienga si muove in prima persona per incontrare un potenziale sponsor. Secondo quanto riportato da Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport, il dirigente romanista sarebbe volato a Dubai nelle scorse settimane per un meeting con un'importante azienda che potrebbe diventare partner del club di proprietà dei Friedkin. L'accordo con la compagnia di criptovalute DigitalBits ha portato in cassa circa 36 milioni di euro e aver confermato Hyundai come back sponsor è stato un colpo importante. Ora la Roma vuole allargare i suoi confini e dopo l'addio a Qatar Airways cerca una nuova entrate dal mondo degli Emirati.