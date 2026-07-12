Tra i diversi giocatori rientrati a Trigoria dai prestiti c'è anche Marash Kumbulla. Il difensore albanese, reduce dalle ultime due stagione all'Espanyol prima e al Maiorca poi (con cui è retrocesso all'ultima giornata), ha un contratto con la Roma fino al 2028. Il futuro del centrale ex Hellas Verona, però, è ancora tutto da definire. E a parlarne è stato lo stesso Kumbulla in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport, di cui ecco uno stralcio:

Che cosa succederà questa estate? "Ancora non lo so. Intanto sono a Roma, poi vedremo se potrò giocare le mie carte o se invece cercheremo una soluzione condivisa con la società".

Se tornasse in Liga potrebbe ritrovare Mourinho. "Lui è allenatore da Real Madrid, è uno da club di altissimo livello. Nel caso, sarebbe un piacere. Grazie a lui ho vissuto una delle notti più belle della mia vita. Mi capita di ripensare alle emozioni di Tirana. La Roma, la coppa, i tifosi... E tutto nel mio Paese".

Hermoso sembrava destinato alla partenza ed è diventato un punto fermo: piacerebbe anche a lei? "Certo, ho delle caratteristiche che potrebbero essere adatte al gioco di Gasperini. Al Verona, dove c'era anche D'Amico, ho lavorato con Juric che per certi versi è molto simile. Quindi sì, potrei sfruttare le mie qualità ma, ripeto, dobbiamo ancora parlare. Senza dubbio Gasperini è uno dei migliori allenatori d'Italia e d'Europa: i fatti parlano chiaro".