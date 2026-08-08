Manu Koné si prepara a tornare 'en mission'. Il centrocampista della Roma, accostato più volte al Manchester United in queste ultime settimane ma che non sposerà il progetto dei Red Devils, si sta godendo gli ultimi giorni di riposo dopo le fatiche al Mondiale con la Francia. Il numero 17 giallorosso tornerà a disposizione di Gasperini lunedì 10 agosto e, prima di far ritorno nella Capitale, ha fatto una tappa in Spagna. Più precisamente a San Pedro del Pinatar, in Murcia, dove fino a domani è in corso la preparazione estiva del Tolosa. Lì dove Manu è cresciuto, prima del trasferimento al Borussia Mönchengladbach. Lo stesso Koné ha voluto celebrare l'accoglienza del suo vecchio club sui social con un messaggio da brividi: "Quando ero al centro, mi hanno detto che una volta indossato la maglia viola, diventi parte della famiglia Toulouse per sempre. Era importante tornare qui, incontrare volti familiari e scambiare con la nuova generazione di pitchounes. Grazie a tutti per il benvenuto, vi auguro il meglio per questa stagione".

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