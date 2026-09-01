La mattinata di oggi, dopo il sorriso di Lecce, ha fatto tremare per qualche ora i tifosi della Roma. L’interesse del Chelsea per Koné era diventato improvvisamente concreto. Non una semplice voce di mercato. I contatti c’erano e l’accordo sembrava vicino. Poi è arrivato Gasp. Il tecnico ha messo il veto e ha spento subito ogni paura: Manu non si muove. Resta a Roma. Lo aveva detto ieri e lo ha confermato a modo suo oggi. Koné è troppo importante per questa squadra. È un perno del centrocampo e, a poche ore dalla chiusura del mercato, una sua partenza sarebbe stata difficile da immaginare. Lo spavento, però, c’è stato. Eccome.

Soprattutto fuori da Trigoria. Perché dentro lo spogliatoio la situazione sembra essere stata vissuta con tutt’altro spirito. Castro, arrivato in estate, è già entrato nella famiglia giallorossa. E il rapporto con Koné ne è una conferma. Poco dopo il “no” di Gasp al Chelsea, l’argentino ha pubblicato una storia sui social con il volto del francese. Un gesto semplice. Ma che racconta molto. Racconta un’amicizia nata in poco tempo. Racconta un gruppo unito. E, soprattutto, racconta quanto Koné sia dentro la Roma. Nessun malumore o altro. Ma soprattutto, niente Chelsea. Niente Premier League. Manu resta giallorosso. E a Roma possono tornare a sorridere. Castro ha già cominciato.