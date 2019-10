Kluivert: “Essere sostituito due volte mi ha turbato. Ora penso a divertirmi con la Roma”

Justin Kluivert, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Fox Sports della Nazionale Olandese, dopo gli impegni profusi durante la sosta. Queste le sue parole: “È normale che non faccia piacere la sostituzione. Essere sostituito due volte mi ha turbato, ma devo andare avanti. Ora penso a tornare alla mia squadra e divertirmi a giocare”. L’allenatore dell’Under 21 Van de Looi non ha preso bene lo sfogo di Kluivert: “Dovevo provare qualcosa di diverso. Cody è entrato molto bene al suo posto contro il Portogallo, si è proposto come una valida alternativa e si è meritato di giocare alcuni minuti. Justin può essere molto importante per noi, ma se ha una giornata no, è diritto dell’allenatore sostituirlo “.