Kluivert a segno contro il Bayern: è la prima rete con il Lipsia

Prima gioia per Justin Kluivert con la maglia del Lipsia. L’olandese trova la rete nel big match dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco con un sinistro. L’ex giallorosso tenta di riscattarsi dopo un avvio di stagione complicato (per lui solo tre presenze in campionato) e lo fa nel match che potrebbe valere il prima della Bundesliga. Se il club di Nagelsmann dovesse vincere scavalcherebbe proprio i bavaresi ora in vetta alla classifica. Un gol pesante che potrebbe finalmente sbloccare Kluivert. Se lo augurano in Germania e se lo augura la Roma: l’attaccante è infatti in prestito al Lipsia e un suo riscatto gioverebbe non poco alle casse del club giallorosso, che bisserebbe così l’operazione Schick dello scorso anno.