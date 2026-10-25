"Io supporto la Roma, sono una grande fan". Queste le dichiarazioni di Kim Kardashian - riportate da AdnKronos - che ieri ha conquistato il red carpet della Festa del Cinema di Roma. La modella e imprenditrice americana ha presentato in anteprima mondiale la seconda stagione della serie tv "All's Fair" e - come al solito - ha conquistato flash e paparazzi con il suo audace look. Una frase dell'attuale compagna di Lewis Hamilton che ha acceso il tappeto rosso e catalizzato l'attenzione all'Auditorium Parco della Musica negli stessi istanti in cui, ieri sera, proprio la Roma conquistava un punto sul campo del Maradona.