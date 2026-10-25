Il cartone della pizza in mano e l'incontro (inizialmente bloccato) con amici e famiglia. Il tenero post-partita di Niccolò Pisilli e Daniele Ghilardi ripreso da un video pubblicato sui social. Il centrocampista giallorosso si è goduto una pizza - come spesso accade nel post-partita col Napoli - e ha discusso con lo staff dello stadio Maradona che all'inizio non ha permesso alle famiglie di abbracciarli. Un breve disguido con un addetto alla sicurezza che spiegava ai due l’impossibilità di farli scendere dalle transenne. L'allarme è poi rientrato e i due giallorossi si sono goduti un po' di relax fuori dal Maradona dopo Napoli-Roma.

Al termine della gara tra Napoli e Roma, Pisilli e Ghilardi si sono presi un momento di relax con amici e famiglia.



Momento che, però, rischiava di non avvenire visto che inizialmente c’è stato un disguido tra il centrocampista della Roma e un addetto della sicurezza che gli… pic.twitter.com/FhvaNdFFhZ — Antonio___ (@Anto_ni_o___) October 24, 2026