Mora tra luci e ombre: Rodrigo deve spiccare il volo

Terzo pareggio su tre nei big match di campionato per la Roma. Stavolta, dopo quello a reti inviolate a Como, è arrivato quello da fuochi d'artificio in rimonta al Maradona. I giallorossi non mollano mai e trovano il modo per tornare in partita anche in una serata iniziata col piede sbagliato. Balerdi si rivela bomber dalla panchina e trova una doppietta fondamentale, bene solo Ndicka tra i difensori titolari. Malen assente, Soulé accende la rimonta. Ecco tutti i voti dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Gollini 6,5; Mancini 6 (83' Ghilardi sv), Ndicka 7, Hermoso 5,5 (58' Balerdi 8); Rensch 5,5 (58' Molina 6,5), de Roon 6, Pisilli 5,5 (58' Castro 6), Wesley 5,5; Cristante 6; Soulé 7,5, Malen 6 (83' Mora sv). All: Gasperini 7.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Gollini 6,5; Mancini 6 (83' Ghilardi sv), Ndicka 7, Hermoso 5,5 (58' Balerdi 8); Rensch 5,5 (58' Molina 6,5), de Roon 5,5, Pisilli 5 (58' Castro 6,5), Wesley 5,5; Cristante 6; Soulé 7,5, Malen 5,5 (83' Mora sv). All: Gasperini 7.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-1-2): Gollini 6,5; Mancini 5,5 (83' Ghilardi sv), Ndicka 6,5, Hermoso 4,5 (58' Balerdi 8); Rensch 5,5 (58' Molina 6,5), de Roon 5,5, Pisilli 5 (58' Castro 5), Wesley 5,5; Cristante 7; Soulé 7,5, Malen 5 (83' Mora sv). All: Gasperini 6,5.

LA REPUBBLICA

Roma (3-4-1-2): Gollini 7; Mancini 5,5 (83' Ghilardi sv), Ndicka 6, Hermoso 6,5 (58' Balerdi 8); Rensch 5,5 (58' Molina 6), de Roon 5,5, Pisilli 5,5 (58' Castro 6,5), Wesley 6,5; Cristante 6; Soulé 7, Malen 5,5 (83' Mora sv). All: Gasperini 6,5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-1-2): Gollini 6,5; Mancini 6 (83' Ghilardi sv), Ndicka 6,5, Hermoso 5 (58' Balerdi 7,5); Rensch 5 (58' Molina 6), de Roon 5,5, Pisilli 5 (58' Castro 6), Wesley 5; Cristante 6; Soulé 7, Malen 5 (83' Mora sv). All: Gasperini 6,5.

IL TEMPO

Roma (3-4-1-2): Gollini 6; Mancini 5,5 (83' Ghilardi sv), Ndicka 6, Hermoso 5,5 (58' Balerdi 8); Rensch 5,5 (58' Molina 6,5), de Roon 6,5, Pisilli 5,5 (58' Castro 6), Wesley 5,5; Cristante 6,5; Soulé 8, Malen 5,5 (83' Mora sv). All: Gasperini 6,5.