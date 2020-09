Juventus, seduta tattica in vista della Roma. Domani alle 13 la conferenza di Pirlo

Tutto pronto in casa Juventus per la trasferta di domenica contro la Roma. I bianconeri si sono allenati questa mattina per la prima trasferta stagionale, svolgendo una seduta prettamente tattica agli ordini di Andrea Pirlo. Dopo la conferenza di presentazione di Morata nella giornata di oggi, il tecnico bianconeri risponderà domattina alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza pre gara, in programma alle ore 13 all’Allianz Stadium. Successivamente il gruppo volerà alla volta della Capitale, per dare definitivamente il via alla trasferta giallorossa.