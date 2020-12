Juve-Torino, il Var annulla il gol a Cuadrado. Ma è lo stesso convalidato contro la Roma di Garcia

Era il 2014 e la Roma di Garcia usciva sconfitta dall’allora Juventus Stadium per 3-2. Una partita che i tifosi giallorossi non hanno ancora dimenticato, complice la “prestazione” di Rocchi. L’arbitro aveva assegnato due rigori dubbi ai bianconeri e non aveva annullato il gol vittoria di Bonucci per fuorigioco di Vidal che impallava Skorupski. Nello stesso stadio, a sei anni di distanza, si è ripetuta la stessa scena ma con esito opposto. Nel match delle 18 tra i bianconeri e il Torino infatti Orsato ha annullato il gol di Cuadrado per posizione irregolare dello stesso Bonucci. A differenza di Rocchi, l’arbitro di Schio ha potuto usufruire dell’intervento del Var, fermando sul nascere l’esultanza degli uomini di Pirlo. Una scena che ai tifosi romanisti ha fatto tornare in mente quella serata da incubo. E non può che far pensare a cosa sarebbe successo se, in quella partita, a Rocchi fosse stato permesso l’utilizzo della tecnologia.