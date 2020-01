Junior TIM Cup, Roma e Lazio unite per lo sport: presenti Zapacosta e Patric – FOTO

In attesa di darsi battaglia vera allo Stadio Olimpico domenica alle 18, Roma e Lazio hanno iniziato insieme l’avvicinamento al derby promuovendo lo sport e l’attività fisica durante l’evento Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori, promosso dalla Lega Serie A e dal Centro Sportivo Italiano. Gli ambasciatori dei club, Davide Zappacosta per i giallorossi e Patric per i biancocelesti, sono arrivati all’Oratorio Santa Silvia, nella zona sud della Capitale. I due calciatori hanno incontrato i ragazzi impegnati nella competizione, che vivrà un altro momento importante proprio nell’immediato pre partita del derby, quando scenderanno in campo due squadre di ragazzi per disputare una partita davanti al pubblico delle grandi occasioni.