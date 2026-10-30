Sorrisi, concentrazione e qualche partita a carte. Sul volo che ha portato la Roma a Udine (domani la sfida contro la squadra di Runjaic, calcio d'inizio ore 18) i quattro argentini convocati - Balerdi, Castro, Soulé e Molina - hanno giocato su un tavolo personalizzato con lo stemma della Selección e i cinque numeri di maglia - incluso il 21 di Paulo Dybala che, però, non ci sarà nemmeno domani. Lo scatto pubblicato dal club è già virale sui social, con la "colonia" argentina che nell'ultimo mercato estivo si è decisamente ampliata.