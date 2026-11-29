Petar Sucic, centrocampista dell'Inter autore del gol del momentaneo 3-0 ieri sera contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nel post-gara di San Siro. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni sulla lotta scudetto e sulla competizione con la Roma:

Siete soddisfatti dopo questa vittoria? "Certo. Non era facile dopo la Champions, magari avevamo sprecato troppe energie. Ma siamo stati seri e abbiamo preso tre punti importanti, siamo felici e andiamo avanti così".

Lazio e Roma davanti corrono tanti, inseguire è diverso? "Pensiamo solo a noi, guardiamo di partita in partita e vedremo a fine stagione dove saremo".

Ora Genoa, Frosinone e Dortmund, sfida decisiva per la Champions. "Ogni partita è importante, proviamo a vincerle tutte".

Roma impressionante a Parigi, è la più forte delle rivali? "Sì, ci sono tante squadre forti. Ma noi siamo più forti".