Inter-Roma, Recalcati: “Partita da tripla, le assenze peseranno ai nerazzurri”

Christian Recalcati, giornalista e tifoso nerazzurro, ha parlato dell’imminente sfida tra Inter e Roma. Ai microfoni di Nsl il noto giornalista ha analizzato la partita di venerdì tra i nerazzurri e i giallorossi di Fonseca, del duello tra la squadra di Conte e la Juventus e di Radja Nainggolan, attuale calciatore del Cagliari con un passato nella Capitale e a Milano. Queste le sue dichiarazioni:

Inter-Roma?

“Partita da tripla. Avrei dato qualcosa in piu all’Inter in casa se avesse avuto tutti gli uomini a disposizione, ma Conte deve ripiegare su Borja Valero, a meno che non si inventi Candreva a centrocampo. Abbiamo da perdere di più noi rispetto alla Roma, che ogni volta che va a San Siro difficilmenre torna a casa con le orecchie basse, ha sempre dato filo da torcere ai nerazzurri. Coi titolarissimi sarei stato più tranquillo“.

Sul campionato.

“La Juve anche ha una partita difficile, ma perdere punti ora ci darebbe un tocco di morale in meno. Vincere anche in emergenza significherebbe invece dare filo da torcere ai bianconeri fino alla fine“.

Nainggolan.

“Questo Nainggolan avrebbe avuto la maglia da titolare da diverse partite nell’Inter, un perno del centrocampo. Ma giocare su campi di provincia è molto più semplice, giochi come sai giocare. Viene sempre applaudito. Giocare a Milano è più difficile, non tutti ci riescono, Ranocchia per esempio lo sente molto. Gli preferiscono Bastoni, al primo errore per lui è finita. San Siro è una trappola per alcuni giocatori. Nainggolan ha il carattere per reggere la tensione. Il Cagliari non lo pagherà mai il riscatto, dovesse restare lì rimarrebbe in prestito comunque. Mai darà 20 milioni all’Inter, ma non per Radja, perché son tanti soldi. Ma qualcosa è successo secondo me“.