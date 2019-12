Inter-Roma, Marotta frena gli entusiasmi: “Non guardiamo la classifica”

Dopo la vittoria di ieri contro la Spal e la contemporanea frenata della Juve con il Sassuolo, l’Inter si è presa la vetta solitaria della classifica, aspettando però un turno di Serie A che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma e i bianconeri la Lazio. A proposito del doppio confronto al vertice della classifica, Beppe Marotta ha parlato a margine della riunione in Lega Serie A, predicando calma e frenando gli entusiasmi interisti. Queste le sue parole:

Nel prossimo turno Inter-Roma e Lazio-Juventus. Vi immaginate di poter mettere pressione sulla Juventus?

“Noi non guardiamo la classifica, ma le prestazioni e il lavoro. E’ importante la cultura del lavoro, è un punto focale del nostro modello. Poi quel che sarà lo vedremo più avanti, oggi non siamo qui per esaltarci. A noi interessa lavorare in serenità, sappiamo che lo possiamo fare ed è questo un obiettivo che persegue lo stesso Conte“.