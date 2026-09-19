Le sue parole: "Non possiamo continuare così. Abbiamo la qualità per ribaltare le partite, ma è una cosa da migliorare"

Redazione
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Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

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Josep Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggi contro la Roma. Queste le sue parole:

La parata di volto era la risposta che ci voleva, anche da parte sua? "Sì, ma non possiamo essere contenti e soddisfatti perché abbiamo buttato un tempo e non deve succedere. Non possiamo continuare così. Abbiamo la qualità per ribaltare le partite, ma è una cosa da migliorare".

Quanto è contento della convocazione in Nazionale? "Sarei stato di più con i tre punti".

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