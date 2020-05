Iniesta compie 36 anni anni, gli auguri di Villar: “Buon compleanno al mio giocatore preferito” – FOTO

Andres Iniesta oggi compie 36 anni. Il calciatore spagnolo, ora in forza nel club giapponese, Vissel Kobe, è passato alla storia come uno dei centrocampisti più forti in assoluto della storia recente. Con il Barcellona ha vinto 36 titoli tra campionati spagnoli (9), Coppe del Re (6), Supercoppe spagnole (7), Champions League (4), Supercoppe UEFA (3), Coppe del mondo per club (3). Anche con la Nazionale spagnola ha conquistato 2 Europei (2008 e 2012) e il Mondiale 2010. Il mondo dello sport e del calcio oggi lo ha celebrato e non poteva mancare anche il post di auguri di Gonzalo Villar, spagnolo come Iniesta. “Buon compleanno al mio giocatore preferito da sempre” è il messaggio dell’ex Elche condiviso su Instagram.