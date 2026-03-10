Ferguson, operazione riuscita: “Il lavoro per tornare in campo inizia ora” – FOTO

Dopo il ritorno in Inghilterra per ulteriori visite specialistiche, nelle ultime ore Evan Ferguson (di cui ha parlato anche Hurzeler, tecnico del Brighton) si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare una volta per tutte i problemi alla caviglia. L'irlandese ha rassicurato tutti con un post sui social dove ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: "Giusto per essere chiari, sono stato sottoposto ad una operazione riuscita con successo per sistemare un problema. Il lavoro per tornare in forma e in campo inizia ora". La stagione dell'attaccante con la Roma è praticamente finita, il classe 2004 tornerà al Brighton a giugno.