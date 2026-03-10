Ferguson, operazione riuscita: “Il lavoro per tornare in campo inizia ora” – FOTO

Forzaroma.info
La stagione dell'attaccante irlandese finisce qui. Tornerà al Brighton in estate
Dopo il ritorno in Inghilterra per ulteriori visite specialistiche, nelle ultime ore Evan Ferguson (di cui ha parlato anche Hurzeler, tecnico del Brighton) si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare una volta per tutte i problemi alla caviglia. L'irlandese ha rassicurato tutti con un post sui social dove ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: "Giusto per essere chiari, sono stato sottoposto ad una operazione riuscita con successo per sistemare un problema. Il lavoro per tornare in forma e in campo inizia ora". La stagione dell'attaccante con la Roma è praticamente finita, il classe 2004 tornerà al Brighton a giugno.

