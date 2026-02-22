Roma-Cremonese, problema muscolare per Hermoso nel riscaldamento: le sue condizioni

Cambia dunque la formazione iniziale di Roma-Cremonese. Mario Hermoso, che era pronto per tornare dal 1' dopo avere recuperato dall'infortunio nell'ultima settimana, ha accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento e sarà fuori a livello precauzionale. Al suo posto Ghilardi nel terzetto difensivo accanto a Mancini e Ndicka. Gasperini ha deciso di non schierare lo spagnolo e tenerlo fuori anche in vista del big match di domenica prossima contro la Juve. Queste le parole del tecnico nel post-partita sulle condizioni di Hermoso: “Ha avuto un problema nel riscaldamento, non si sentiva a suo agio e non voleva rischiare”