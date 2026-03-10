Hurzeler (all. Brighton): “Ferguson ha finito la stagione. Ecco cosa mi ha detto”

L'avventura di Evan Ferguson alla Roma sembra vicina al capolinea. Dopo il consulto medico in Inghilterra, l'irlandese si opererà per sistemare una volta per tutte il problema alla caviglia. La sua stagione è quindi già finita, come conferma Fabian Hurzeler, tecnico del Brighton: "Ho parlato con lui e mi ha detto una frase interessante. Ha detto che ha imparato molto. "Penso che questa sia la cosa più importante: che i giocatori in prestito imparino qualcosa in un nuovo ambiente, con una nuova cultura e con un nuovo stile di gioco; che imparino a lottare e ad adattarsi a circostanze diverse. La seconda cosa è che, prima dell’infortunio, ha giocato molti minuti, quindi ha vissuto un periodo davvero positivo alla Roma. Ha segnato dei bei gol, è stato titolare, e penso che questo sia anche il secondo obiettivo di un prestito. Dopo questa conversazione che ho avuto con lui mi sento piuttosto positivo e fiducioso che potremmo vedere un Evan Ferguson diverso".