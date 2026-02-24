Roma, il punto sugli infortuni: a parte Dybala e Soulé. El Shaarawy verso il recupero

Dopo la giornata di riposo, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria con un test amichevole contro il Montespaccato. Partita per testare il momento di forma di alcuni (come Venturino ed El Aynaoui, entrambi in gol) ma anche le condizioni fisiche di una rosa che ha ancora diversi giocatori ai box. Buone notizie per quanto riguarda El Shaarawy: l'esterno giallorosso è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e già nei giorni scorsi aveva aumentato i carichi di lavoro dopo aver consultato un medico personale per l'infiammazione al tendine. Poche novità, invece, per Dybala e Soulé che si sono allenati ancora a parte. Così come Dovbyk, Ferguson ed Hermoso (che ha dato forfait dopo un fastidio muscolare nel riscaldamento di Roma-Cremonese).