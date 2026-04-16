Non esattamente il clima migliore per affrontare una delle partite più importanti della stagione. A Trigoria non si parla quasi più di campo, ma tra due giorni all'Olimpico si gioca Roma-Atalanta, match fondamentale per decretare le ambizioni in casa giallorossa. Gasperini ha più volte ribadito come la Champions fosse un suo obiettivo personale, ma in questo momento così delicato potrebbe essere anche una conquista da "esibire" in sede di ulteriori e decisivi summit a fine stagione. Il tecnico lo sa bene e l'altro ieri si è lamentato anche del clima di Trigoria nella call con Dan Friedkin.

La call tra Gasp e Friedkin

Martedì sera, dopo l' acceso confronto con Ranieri nei corridoi,ha chiamato la proprietà americana per riportare la situazione e ribadire i problemi da affrontare. Come riporta Daniele Aloisi su Il Messaggero, oltre al rapporto mai nato con il ds, il tecnico giallorosso ha espresso la suain vista del big match contro l'Atalanta. Unche sarebbe deleterio per qualsiasi club, a maggior ragione in un momento della stagione in cui l'obiettivo Champions è ancora. Gasperini non è certo contento (eufemismo) delle parole di, ma soprattutto ha paura che questa situazione possadefinitivamente una stagione che, nonostante tutte le difficoltà, vede la Roma a -3 dal quarto posto.

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In questi giorni si è parlato (o meglio, discusso) di mercato, staff medico e aspetti tattici, ma al centro di tutto c'è sempre e comunque la Roma. La frattura tra Gasperini e Ranieri non è sanabile, i Friedkin lo sanno e hanno chiesto ad entrambi - almeno per il momento - di remare nella stessa direzione. Da inizio stagione il tecnico sottolinea l'aspetto psicologico della squadra, elogiando costantemente l'impegno e l'atteggiamento in campo che anche in queste ultime partite - nonostante il caos - dovrà sfiorare la perfezione. Sabato sera, per evitare di scendere dal treno Champions prima del previsto, bisognerà battere proprio l'Atalanta (...un interessante scherzo del destino). E chissà se Gasp guarderà la panchina di Palladino con un po' di amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere o esclusivamente con la voglia di portare a casa i 3 punti perché - nonostante le stoccate di Ranieri - ha sempre ribadito: "Una quarta opzione? Io sono contento di aver scelto la Roma".