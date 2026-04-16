A Trigoria si parla solo di liti, call e ultimatum, ma sul campo la Roma è tornata ad allenarsi a due giorni di distanza dalla sfida decisiva contro l'Atalanta. Non arrivano buone notizie per Gasperini che probabilmente dovrà fare a meno di Wesley: il brasiliano non si è allenato col resto della squadra e va quindi verso il forfait. Con lui anche Dovbyk e Manu Koné che stanno proseguendo il lavoro individuale. Si avvicina al rientro Paulo Dybala: come riporta Il Tempo, la Joya tornerà ad allenarsi con la squadra nei prossimi giorni e ha messo nel mirino la trasferta di Bologna di sabato 25 aprile. Ok Mancini che è tornato in gruppo e sarà convocato dopo l'infortunio accusato nella sfida contro l'Inter. Restano da valutare le condizioni di Pisilli, domani il test decisivo alla vigilia.