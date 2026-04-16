Un simbolo di Roma e del romanismo, ma non solo. ITA Airways, la compagnia aerea di bandiera italiana, ha deciso di dedicare il nuovo A330 Neo proprio a Daniele De Rossi. Si tratta di uno dei 22 nuovi Airbus battezzati con il nome dei più grandi sportivi della storia dell'Italia. Sui social la compagnia ha pubblicato un post festeggiando il primo atterraggio del velivolo e ripercorrendo la carriera di De Rossi, aggiungendo: "Oggi celebriamo un fuoriclasse italiano dedicando un A330neo a chi incarna l’anima e i valori della Nazionale".

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