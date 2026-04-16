La pace è lontana, anzi ormai sembra impossibile. Nella notte di martedì, infatti, a Trigoria si sarebbe consumato un altro scontro verbale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Dai toni esasperati, anzi definitivi. Lavorare insieme non si può, nemmeno nell'immediato. Figuriamoci per programmare la prossima stagione. Ora la parola passa a Dan Friedkin che potrebbe sbarcare a Roma in queste ore. E quando arriva il presidente qualcosa succede come nei casi di Mourinho e De Rossi. Stavolta però il finale potrebbe essere diverso perché Ranieri, l'uomo scelto dai Friedkin per rappresentarli a Roma, non è più sicuro di voler restare. Anzi, dopo la concitata discussione con Gasp - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - avrebbe confidato di pensare alle dimissioni visto anche l'interesse della Nazionale nei suoi confronti. La proprietà vorrebbe prendere tempo visto il momento topico della stagione che vede la squadra a 3 punti dalla Champions. Ma a questo punto è difficile aspettare oltre. Anche perché Gasperini è in pressing e ha fretta di capire quale sarà il suo destino e se (e come) programmare il futuro della squadra per la prossima stagione. A partire dal mercato. Ovviamente con un diverso management, Massara incluso. Questo il tecnico ha chiesto ai Friedkin in una telefonata in questi giorni. La presidenza gli ha ribadito fiducia totale addirittura con l'intento di prolungare il contratto. Ma Gasp non si accontenta più di semplici parole e ora vuole vedere i fatti. Soprattutto alla luce delle dure parole di Ranieri nei suoi confronti che hanno minato anche il benessere dello spogliatoio. Attende quindi una decisione netta da parte dei Friedkin altrimenti potrebbe pensare a un futuro altrove per la prossima stagione.