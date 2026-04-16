La situazione a Trigoria è chiarissima. E Gasperini in primis l'ha abbondantemente spiegata e specificata ai Friedkin, a partire dall'impossibilità di lavorare oltre con Ranieri e anche con alcuni dei professionisti all'interno di Trigoria voluti e portati dal senior advisor. Per questo, come raccontato da Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport', allo stesso Gasperini non è andato giù che la parte di staff tecnico che fa capo a Ranieri abbia avuta il rinnovo di contratto per altri tre anni senza che lui fosse interpellato. Insomma, il tecnico gradirebbe che oltre ad avere la fiducia dei Friedkin ribadita a parole nei vari colloqui di questi giorni, a questa seguissero anche i fatti. Anche perché, si legge sul quotidiano, in mezzo ci sono anche i report di Ed Shipley - uomo di fiducia della proprietà - che sugli atteggiamenti di Gasperini pare non siano stati sempre "dorati". Per questo il tecnico chiede azioni concrete ai Friedkin per restare saldo sulla panchina della Roma, altrimenti anche lui sarà costretto a riflettere sull'addio.