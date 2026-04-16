L'ex premier dribbla in qualche modo la domanda a margine della presentazione del suo libro: "Sono molto tifoso, sono tentato ma..."
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Un suo ritorno a Palazzo Chigi o lo scudetto della Roma? Giuseppe Conte ha presentato il suo libro ed è stata l'occasione anche per qualche scambio di battute, tra cui il bivio su cui però l'ex premier non si è schierato. "Due cose molto difficili entrambe... Sono un forte tifoso giallorosso, sono tentato. Ma ho anche grande rispetto della mia comunità", quindi "rimango agnostico" la sua risposta riportata da 'Il Messaggero'. Se la cava così Conte.
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