La situazione è insostenibile, il punto di non ritorno è stato già superato. Ranieri e Gasperini martedì hanno vissuto un nuovo scontro - verbale, ovviamente - dai toni davvero molto forti portando l'ennesima rottura nel rapporto tra i due. A cui era presente anche il ds Ricky Massara. Il tecnico aveva già avuto un colloquio individuale con Friedkin chiedendo un'azione decisa in tempi rapidi in un senso o nell'altro, sia per il presente che per il futuro. Perché già cominciare a programmare la prossima stagione adesso sarebbe partire in ritardo. Ma dall'altra parte anche Claudio Ranieri ha dato una sorta di ultimatum alla proprietà. In queste ore - come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il 'Corriere dello Sport' e 'Leggo' - il senior advisor sta riflettendo anche lui sulle possibili dimissioni. Lo aveva in qualche modo anticipato prima di Roma-Pisa: "Se mi piacerà continuare, continuerò. Se sarò interpellato, continuerò. Se non sarò interpellato, me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno". Non parole al vento, ma uno scenario a breve termine molto realistico.

Ranieri intanto ha scelto la via del silenzio totale, si è 'barricato', anche mediaticamente, e ieri non si è neanche presentato a Trigoria. Lunedì, invece, lui e Gasperini si erano totalmente evitati. Sir Claudio sta quindi mandando a sua volta un messaggio ben chiaro ai Friedkin. Con questa situazione, se vogliamo di stallo visto che la proprietà sta temporeggiando anche perché stima e ha fiducia in entrambi, lo stesso Ranieri - così come Gasperini - sta mettendo alle strette Dan. Che potrebbe arrivare a breve nella capitale (slot prenotati a Ciampino, non è scontato vengano usati) per risolvere la questione. In ogni caso sarà già troppo tardi. La sensazione è che comunque non si possa più attendere oltre, soprattutto in ragione del fatto che questo clima rischia di essere tossico per la squadra, che invece ha sei partite vitali per provare a entrare in Champions. A partire dal match complicatissimo di sabato con l'Atalanta. E il colpo di coda non è escluso che possa arrivare da Ranieri.