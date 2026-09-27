Happy birthday Francesco. Basta questo slogan tanto scontato quanto efficace per capire che la distanza tra la Roma e Totti resta. La conferma proprio nel giorno in cui la società giallorossa non può fare a meno di girare gli auguri, attraverso i profili social, all’ex capitano che con quei colori addosso, gli unici ella sua carriera, ha realizzato 307 reti e giocato 786 partite. Già happy birthday (più immagini, foto e gol) e non buon compleanno. E’ la Roma americana, astiosa durante la gestione Pallotta e fredda nell’attuale con la famiglia Friedkin al comando. Se la prima lo ha spinto fuori di Trigoria, l’altra lo tiene lontano.

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"Sei sempre contro" gli disse il vicepresidentequando sconsigliò a Monchi di prendere, non idoneo per il 4-3-3 di Di Francesco e anche fisicamente, tant’è vero che quando lasciò il club giallorosso Javier fu costretto a operarsi all’anca. Dopo due anni di, Francesco si rese conto che fosse meglio andar via, lasciando sul tavolo tre anni di contratto e rinunciando a. Mai avrebbe volutoe peggiorare i conti dell’unica squadra della sua vita, tra l’altro già in grave sofferenza - ancora da scontare davanti all’Uefa - per l’di chi ha gestito in quei giorni la Roma., dunque, oggi come ieri. Sono passati poco più di sei anni dal saluto ben motivato dal Salone d’Onore del Coni. L'più grande di quella mattinata quando non riuscì proprio a tenersi e, inquadrando alla perfezione il clima avvertito con quella proprietà sul pianeta giallorosso, raccontò che "dentro Trigoria c’è chi è contento per le sconfitte della Roma". Adessonon può certo dire lo stesso. Lal’ha vissuta solo da fuori. Di conseguenza non si può permettere di dare giudizi. Di sicuro, però, ha già capito che i nuovi dirigenti la pensano come quelli andati via.. O meglio. Ci sarebbe anche. Da, ambasciatore, chiamatelo come volete. O come dice lui. "Bandierina, gagliardetto".Lasciando stare ilche comunque nessuno dimentica, è ila tenere banco. Perché nessuno dei, nè Dan nè Ryan, si è mai fatto vivo con Francesco per presentargli la lorocon il club giallorosso. Solo intermediari a contattarlo. Nell’estate del 2025 per chiedergli la disponibilità diil 9 agosto dell’anno scorso., sorpreso dalla chiamata, per certi versi anonima (con tutto il rispetto per l’interlocutore di giornata), ricevuta all’improvviso dopo. Durante la vecchia stagione l’altro contatto per coinvolgerlo neigiallorosso. Nuovo "no" di Francesco. Che ha comunque, stringendogli la mano all’Olimpico, la sera di Roma-Stoccarda di Europa League, il 22 gennaio.. "Nemmeno un chicco", altro che caffè preso con Friedkin junior, come gli annunciatori (non Rai) di professione hanno raccontato per settimane. In precedenza il regalo di Natale diche incredibilmente lo bruciò, con l’intervista ben acchitata con Sky,. Non è tra l’altro cosa segreta che poi, serata organizzata da Candela.Ma proprio da quelle quattro ore a tavola con Gian Piero oggi viene fuori quella che sarebbe l’di Francesco dentro la Roma. "Gli consigliai Castro, un esterno e un centrocampista". Santiago, non a caso, è il. Così semplice da non sembrare vero. E’ insomma incredibile che siaa volerlo in giallorosso, a differenza diche ne contestano ogni mossa (padel, calciotto e calcetto, sponsor e viaggi) pere ogni autobiografia (libri o semplicemente interviste) per. Solo. Eppure irestano in silenzio, magari delegando al ceo(ha conosciuto, diciamo così, marginalmente Totti calciatore e dirigente quando John ha fatto parte del cda di Pallotta) qualsiasi iniziativa, ma sempre di contorno. Rimane, insomma,. Che si è augurata di vedere Francesco accanto a Giovannino in Federcalcio. Già Malagò. Amici amici…