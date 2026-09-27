Paulo Dybala non si ferma mai. La Joya è tra i migliori dell'inizio di stagione dei giallorossi e fino a questo momento ha giocato tutte e sei le partite dal primo minuto. Gasperini non rinuncia mai all'argentino e lui è già al lavoro per la trasferta di Como. La ripresa degli allenamenti è fissata a martedì pomeriggio ma Paulo anche nel giorno di riposo si è allenato in palestra ed ha pubblicato le foto sui social. La testa è già al big match dell'11 ottobre contro la squadra di Fabregas. Dybala, inoltre, non viaggerà in Argentina per l'ultima di Messi e rimarrà nella Capitale per prepararsi al meglio. Gasp ha bisogno di lui.