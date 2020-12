Il Friedkin Group aiuta i più bisognosi a Houston: “Nessuno dovrebbe soffrire la fame durante le feste” – FOTO

I Friedkin non lasciano soli neanche i propri connazionali. In queste settimane la Roma si è mossa con grande forza e continuità verso le categorie più deboli e colpite dalla pandemia, fornendo aiuti e distribuendo cibo e dispositivi di protezione nella capitale, nelle scuole, negli ospedali, ai bambini, nelle comunità e nei centri di accoglienza. Oltre alla partecipazione al World Food Programme. Lo stesso hanno fatto anche a Houston, in Texas, dove ha sede il Friedkin Group: “Nessuno dovrebbe soffrire la fame durante le feste, per questo siamo orgogliosi di aver aiutato a riempire le tavole dell’area famiglie di Houston”. Un’iniziativa resa nota sul profilo Twitter ufficiale del gruppo e svolta in collaborazione con altre associazioni benefiche, con cui hanno distribuito centinaia di pasti a Fort Bend County in questa settimana.