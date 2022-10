Roma, Abraham ed El Shaarawy a quota 10 gol in Europa: entrano nella top 5

Tammy Abraham è tornato a segnare. Dopo un digiuno lungo 522 minuti, il centravanti inglese ha fatto il gol dell'1-0 contro l'Helsinki in Europa League. Nella passata stagione aveva ottenuto 9 centri in Conference e con la rete di questa sera raggiunge le 10 marcature europee con la maglia della Roma. Entra nella top 5 dei romanisti più prolifici in Europa, insieme ad El Shaarawy (anche lui a bersaglio in Finlandia), Zaniolo e Pellegrini. In totale sono 30 i gol di Abraham in giallorosso. Il Faraone, invece, festeggia alla grande il suo compleanno e arriva a quota 50 con la Roma.