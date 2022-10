El Shaarawy, 30 candeline e l’Europa che ama: il Faraone cerca il rilancio

A 30 anni esatti El Shaarawy vuole tornare decisivo. Questa sera, molto probabilmente, Mourinho lo farà partire titolare (a sinistra) nella sfida di Europa League da dentro o fuori contro l' Helsinki . In questa stagione il Faraone ha trovato poco spazio in coppa, solo 12 minuti nel doppio confronto con il Real Betis . Eppure le notti europee lo hanno visto spesso protagonista in passato. Anche se la Bolt Arena , nella fredda Finlandia , non è la cornice più stimolante che si possa desiderare. Ma Stephan, che oggi appunto compie 30 anni, è chiamato a scuotere sé stesso e i compagni magari tornando anche al gol. Nelle partite di coppa con la Roma ha già timbrato il cartellino 8 volte, più 5 assist.

Le notti magiche del Faraone

Il ricordo più felice è sicuramente legato alla notte di Champions League del 31 ottobre 2017, quando la Roma ha distrutto 3-0 il Chelsea. In quella serata magica El Shaarawy ha segnato una doppietta in 36 minuti alla corazzata inglese, risultando il migliore in campo. Lo scorso anno, in Conference League, ha raccolto un bottino di 3 reti e un assist in 7 partite. Nell'Europa League, invece, ha segnato 3 gol in 14 gare. Molti romanisti ricorderanno la sua rete del 3-0 agli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk dell'11 marzo 2021, che ha chiuso una partita praticamente perfetta dei giallorossi di Fonseca. Questa sera la Roma, Mourinho e i tifosi si aspettano un'altra serata europea da ricordare per il Faraone.