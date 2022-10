Abraham: “Ero deluso per i pochi gol. Sono un attaccante e voglio sempre segnare”

Eri frustrato? “C’era un po 'di delusione. Sono un attaccante e voglio sempre fare gol. So di poterlo fare. Devo aiutare la squadra, se vinciamo e io non segno va bene lo stesso”.

Il tuo punto di vista sulla partita? “Partita difficile. Giocare qui non è facile. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi piano piano siamo migliorati. Avremmo potuto fare più gol”.

"Sapevamo che era improtante venire qui e fare risultato. Vogliamo qualificarci alla prossima fase. Era importante venire qui e giocare da squadra. Non è un posto semplice dove venire a giocare. Devo fare i complimenti alla mia squadra. Siamo rimasti dentro la partita e abbiamo attaccato e difeso tutti insieme. Tutti sanno che tipo di attaccante sono, che segno dei gol e che era solo questione di tempo prima che tornassi a farli. Per me la cosa più importante è aiutare la squadra. Se non segno e si vince sono contento. Io voglio aiutare i miei compagni, se segno ancora meglio. Ora ci aspettano gare importanti e dobbiamo riposare e recuperare energie. Avremo bisogno di tutti, i titolari e le riserve. Sono partite che vogliamo vincere, tra poco ci sarà il derby e viviamo per queste gare".