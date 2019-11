Hellas Verona-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna dalla trasferta di Europa League con tre punti in più e con il morale alto. Ora la squadra di Fonseca deve concentrarsi sulla partita di domani sera contro l’Hellas Verona, la 14esima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio allo stadio Bentegodi sarà alle 20.45: i giallorossi, dopo la rotonda vittoria contro il Brescia per 3-0, vogliono portare a casa altri tre punti in campionato per continuare la corsa Champions. Fonseca non avrà Zaniolo (squalificato): al suo posto spazio a Under. In difesa può giocare Spinazzola a destra dopo che Santon ha giocato in Europa League. Al centro è diffidato Mancini, ma è in vantaggio su Fazio.

PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma,info. Hellas Verona-Roma verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.