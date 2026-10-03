Ospite negli studi di Radio Radio nei giorni scorsi per parlare del nuovo stadio della Roma a Pietralata, il sindaco Roberto Gualtieri è stato protagonista di un simpatico gioco-social in cui ha dovuto creare la sua "piramide" di giocatori della storia giallorossa. Si parte con Falcao, inserito subito in seconda fascia "anche se è veramente complicato metterlo in seconda". E' poi il turno di Pruzzo: "Io metterei tutti in top, ditemi gli altri così mi organizzo". E lì il sindaco è costretto a cambiare idea: "Falcao e Conti li mettiamo un filino sopra, poi il grandissimo Pruzzo. Daniele De Rossi altrettanto, poi anche Dybala merita di stare in questa top. Lo mettiamo in terza fascia, ma può salire ancora". L'ultimo, ovviamente, è Francesco Totti: "Il primo posto va al capitano, questo è fuori discussione. Vince lui, è unico". Poi, sulla possibilità di intitolare il nuovo stadio a Totti, Gualtieri è chiaro: "Lo deciderà la società, al momento mi pare ci sia scritto 'Roma 1927'", afferma ridendo.

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