Gran Galà del Calcio, stasera le premiazioni: tre giallorossi candidati, c’è Kolarov – LIVE

Serata di premiazioni per il calcio italiano. Al Mega Watt Court di Milano va in scena il Gran Galà del Calcio organizzato dall’AIC. Nella serata condotta da Diletta Leotta ci sarà spazio per la cerimonia che assegnerà i premi relativi alla scorsa stagione, che nell’ordine sono la top 11 del calcio maschile, la top 11 del calcio femminile, i premi singoli per ogni reparto, miglior allenatore, migliro arbitro, miglior gol, miglior squadra e il miglior giovane di Serie B. A scegliere i migliori, una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, giornalisti, Ct, ex Ct della Nazionale, calciatori e calciatrici della Serie A. I candidati giallorossi nel calcio maschile sono tre: Kolarov come miglior difensore, Pastore ed El Shaarawy come miglior gol. Per le donne, invece, tante rappresentanti giallorosse: Bartoli, Giugliano, Greggi e Bonfantini.

