Golden Boy d’Italia, Zaniolo beffato: vince Donnarumma

Non ce l’ha fatta Nicolò Zaniolo a vincere il premio Golden boy italiano: stamattina al Coni è stato decretato come vincitore Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, in ottava posizione, è stato considerato il miglior giovane italiano, superando la concorrenza proprio del numero 22 della Roma, finito nono in questa speciale classifica. Il Golden Boy 2019, premio fondato da Tuttosport, è invece Joao Felix, attaccante classe 1999 dell’Atletico Madrid, che ha ottenuto 332 voti.

E’ Giada Greggi il talento più cristallino del calcio italiano femminile. La centrocampista giallorossa classe 2000 è infatti stata eletta come “Best Italian Girl Player Under 21”. La premiazione ci sarà il prossimo 16 dicembre a Torino nella serata di Gala con oltre 200 invitati.