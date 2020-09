Gli uffici a Trigoria, a Londra solo rappresentanza: ecco come i Friedkin si prenderanno la Roma

Stamattina Dan e Ryan Friedkin, alle 9, erano già a Trigoria. Niente di strano, in realtà, ma è strano per chi non era abituato a vedere presidente e consulenti vari al Fulvio Bernardini. Le decisioni si prendevano sull’asse Usa-Londra, con la sede dell’Eur punto di riferimento e Trigoria mero centro sportivo dove si allenava la squadra. I Friedkin, invece, hanno deciso di cambiare approccio. Nella sede di Trigoria, centro sportivo della Roma ma anche cuore del mondo giallorosso, avranno due uffici. Quello della presidenza (in passato occupato da Mauro Baldissoni) e quello del suo vice, all’ultimo piano. Lì si stabiliranno i Friedkin, con Ryan che sarà operativo praticamente tutti i giorni e Dan che farà la spola con l’America.

Perché la Roma ha una sede a Londra

Molto importante anche la sede di viale Tolstoj, dove lavora Calvo e dove Fienga ha un altro ufficio, oltre a quello a Trigoria. Marketing e biglietteria resteranno lì, visto il loro ruolo non direttamente collegato alla squadra. Resterà la sede inglese di Londra, nel cuore della City. Ma non sarà il punto nevralgico della Roma. Sarà un ufficio di rappresentanza, magari importante a livello commerciale, perché il club vuole espandersi davvero nel mondo, ma non avrà un ruolo cruciale a livello sportivo. Il centro di potere, e questa è la grande novità dei Friedkin, tornerà ad essere Trigoria. Una piccola, ma al tempo stesso grande, rivoluzione.