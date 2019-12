Giudice sportivo, tre giornate di squalifica per Bentancur: salta la Roma

Costa caro a Rodrigo Bentancur il doppio giallo rimediato in finale di Supercoppa. Il Giudice Sportivo di Serie A infatti, dopo la partita di Riad vinta dalla Lazio per 3-1 contro la Juventus, ha deciso per la squalifica di tre turni di campionato per il centrocampista bianconero. “Squalifica per tre giornate effettive e ammenda di € 10.000,00. Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)”, questa la motivazione del giudice. La sanzione costringerà Bentancur a saltere le prossime tre partite di Serie A con Cagliari, Roma, in programma il 12 gennaio allo Stadio Olimpico, e Parma.