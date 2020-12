Giudice sportivo: seconda sanzione per Villar

Nessuna squalifica per i giocatori della Roma, in seguito alla 12° giornata di campionato. Nessuna brutta sorpresa, quindi, nell’ultimo comunicato del Giudice Sportivo, che negli ultimi due turni aveva fermato Pedro, Cristante e l’allenatore Fonseca. Per la squadra giallorossa c’è però da registrare la seconda sanzione per Villar, che con il Torino ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo in questa Serie A. Prima sanzione, invece, per Calafiori, Mancini e Bruno Peres, pure loro ammoniti dall’arbitro Abisso.

Per quanto riguarda gli altri club, spiccano le tre giornate di stop per Barak del Verona. Lorenzo Insigne, dopo l’espulsione per espressioni irrispettose all’arbitro, nella gara contro l’Inter, rimedia solo un turno di squalifica.