Giudice Sportivo, Mancini squalificato contro lo Spezia in Serie A. Terza sanzione per Smalling

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le sanzioni disciplinari riguardo l’ultima giornata di Seria A. Nella Roma la notizia principale è la squalifica di Gianluca Mancini, ammonito nel derby. Per il difensore, che era diffidato, è scattato il turno di stop. Terza sanzione per Chris Smalling, seconda per Pedro, prima per Mkhitaryan.

Allo Spezia mancherà invece il difensore Vignali, espulso contro il Torino. Due turni di squalifica per Sau del Benevento, duemila euro di ammenda a Lorenzo Insigne per simulazione.