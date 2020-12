Giudice Sportivo, 8mila euro di ammenda all’Atalanta

Roma e Cagliari non avranno giocatori squalificati nel match di mercoledì sera all’Olimpico. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandea ha comunicato le decisioni sulle squalifiche in relazione al 13esimo turno di Serie A. Durante Atalanta-Roma c’è stata l’espulsione per un collaboratore della panchina nerazzurra – Jens Bangsbo – che è costata al club 8mila euro di ammenda “per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara”. Sono tre invece i giocatori squalificati: Lyanco del Torino, Kessie del Milan e Marrone del Crotone.