Giornata di relax per Mancini: passeggiata per le vie del centro – FOTO

Giornata di relax per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, in ripresa dopo il problema all’adduttore che lo ha costretto a chiedere il cambio durante la partita con il Napoli, come testimoniato dalle foto su Instagram ha trascorso un pomeriggio diverso dal solito, andando in giro per le vie del centro della capitale assieme alla moglie e alla figlia. Qualche ora di riposo in vista della ripresa degli allenamenti: per il centrale numero 23 della Roma l’obiettivo è quello di recuperare per la sfida di giovedì con il Torino, in alternativa punterà al posto da titolare nella partita contro i suoi ex compagni dell’Atalanta, in programma domenica.