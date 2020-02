Gerson, ‘Triplete’ in dieci giorni e in Recopa fa impazzire i tifosi del Flamengo con una doppietta – VIDEO

Tre titoli in dieci giorni: è la storia di Gerson con il Flamengo. Ieri sera l’ultimo in ordine di tempo e stiamo parlando della Recopa Sudamericana. Vittoria schiacciante contro gli ecuadoriani dell’Independiente del Valle per 3-0. Protagonista assoluto, neanche a dirlo, proprio l’ex Roma con una doppietta che ha fatto impazzire il Maracana. I gol arrivano nella ripresa, dopo che la gara era stata sbloccata da un’altra conoscenza del calcio italiano come Gabigol. Reti d’autore quelle del centrocampista: la prima scivolando in area e calciando in diagonale con il sinistro, mentre la seconda dal lato opposto e dopo esser rientrato ancora sul mancino spiazzando il portiere avversario. Tifosi ricolmi di gioia considerando anche che la vittoria è arrivata dopo aver giocato larga parte del match in dieci uomini. Insomma, nessuna pancia piena per il Flamengo che il 16 febbraio aveva già messo in bacheca la Supercoppa nazionale contro l’Atletico Paranense e qualche giorno dopo conquistato la Coppa Guanabara, corrispondente alla prima fase del campionato dello stato di Rio de Janeiro, superando il Boavista sabato scorso. Un ‘Triplete’ da sogno arricchito da un 2019 altrettanto sorprendente con il successo il Libertadores.