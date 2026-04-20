A Roma continua a tenere banco la tensione interna legata alla lite tra Gasperini e Ranieri, un episodio che ha inevitabilmente condizionato le ultime settimane in casa giallorossa. Sull’argomento sono intervenuti diversi ex, da Lucchesi a Giannini, fino ad arrivare a Petrachi. L’attuale direttore sportivo del Torino è intervenuto a margine dell’evento 'Inside the Sport', esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni di TuttomercatoWeb. "È un ambiente un po’ particolare, bisogna starci dentro per capire certe dinamiche", ha spiegato Petrachi, aggiungendo: “Non è sicuramente una delle pagine migliori di quello che sta accadendo fuori, ma sono convinto che ci siano professionisti importanti e che la situazione debba rientrare nel migliore dei modi. Roma è una piazza importante e merita chiarezza”. Sulla possibilità di una frattura insanabile tra i due tecnici, Petrachi ha preferito non sbilanciarsi: “È difficile giudicare da fuori. Non sta a me dire se Ranieri abbia fatto bene o male. Sicuramente i panni sporchi andrebbero lavati in casa, è sempre la cosa migliore. Quando ci sono problemi, bisogna chiarirsi faccia a faccia. Ma da lontano è complicato dare valutazioni definitive”.