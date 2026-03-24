Giannini sulle tensioni a Trigoria: “A fine anno tireranno le somme. Ora serve unione”

La lotta Champions entra nel rush finale con le ultime 8 partite decisive. La Roma dovrà vedersela con Como e Juve, in una posizione di leggero svantaggio con l'Atalanta più attardata. Il Principe Giuseppe Giannini - premiato a Castiglion Fiorentina al Gran Galà dello Sport - ha detto la sua sulla corsa per il quarto posto: "Sicuramente non è facile. La Roma deve provarci fino alla fine e crederci. Ci sono Como e Juve, aggiungendo pure l’Atalanta. Non ha un calendario facile, a cominciare dalla ripresa dopo la sosta contro l'Inter, partite che potranno dire molto sul futuro per assegnare i posti Champions", le parole riportate da 'ilmessaggero.it'. Poi sul calcio di oggi: "Molto è cambiato, trovano sempre meno spazio i trequartisti. Anche io sono partito esterno e così Francesco Totti. Da Zeman in poi si tende a non puntare troppo sui trequartisti e chiaramente decidono gli allenatori. I giovani devono avere più libertà e possibilità di esprimersi senza troppi condizionamenti tattici. Oggi sono impegnato con il settore giovanile e la scuola calcio dell’Albalonga, oltre che nella mia Marino con la Football Academy. Mi ha accompagnato il sindaco Stefano Cecchi e mi fa piacere". Giannini ha poi risposto ad una domanda su Donyell Malen: "É un giocatore che serviva alla Roma e ha dato qualcosa in più alla squadra, ha portato qualità e ha cambiato alcuni equilibri. Però non sono se questo basterà per arrivare tra le prime quattro, perché la concorrenza è forte e il margine di errore ormai è minimo”. L'ex capitano ha poi concluso parlando delle tensioni all'interno di Trigoria: "Non ho avuto l’opportunità di conoscere Gasperini, mentre Ranieri l’ho conosciuto poco dato che ci ho parlato due volte. Non posso giudicare dall’esterno. Si leggono e sentono cose non positive, ma sta alla professionalità di ognuno di loro di continuare a essere uniti fino in fondo. A fine campionato si tireranno le somme. In questo momento devono esserci compattezza e unione di intenti per cercare di arrivare all’obiettivo. Continuerei con Gasperini. Quando un intraprende un percorso con un allenatore con le sue idee devi avere fiducia e tutto l’apporto possibile”.