Domani alle 20:45 la Roma affronta la Fiorentina per la 35esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano i tre punti per sorpassare il Como al quinto posto e continuare a sperare nella Champions. Alla vigilia della sfida Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Koné è recuperato e Dybala aveva già recuperato scorsa settimana. Questa settimana è andato meglio. Sono entrambi disponibili per domani. La presenza di Corbin Friedkin è un segnale che la proprietà incomincia a muoversi non solo per quello che è il finale di campionato ma anche per il futuro".
forzaroma news as roma Gasperini tra Fiorentina e futuro: “A fine anno sarò chiaro”. Corbin Friedkin a Trigoria
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Gasperini tra Fiorentina e futuro: “A fine anno sarò chiaro”. Corbin Friedkin a Trigoria
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Ryan non si è ancora fatto vedere, chi è stato intravisto tra i corridoi del centro sportivo è Corbin Friedkin, fratello minore di Ryan. Corbin si occupa maggiormente di gestire il Cannes, altro club di proprietà dei texani, ma negli anni ha anche partecipato a riunioni e vertici della Roma. Sono tanti i temi da discutere, ma ciò che preme per il tecnico è trovare una soluzione per quanto riguarda il direttore sportivo.
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