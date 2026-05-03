Gasperini tra Fiorentina e futuro: “A fine anno sarò chiaro”. Corbin Friedkin a Trigoria

Domani alle 20:45 la Roma affronta la Fiorentina per la 35esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano i tre punti per sorpassare il Como al quinto posto e continuare a sperare nella Champions. Alla vigilia della sfida Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Koné è recuperato e Dybala aveva già recuperato scorsa settimana. Questa settimana è andato meglio. Sono entrambi disponibili per domani. La presenza di Corbin Friedkin è un segnale che la proprietà incomincia a muoversi non solo per quello che è il finale di campionato ma anche per il futuro".