Gasperini, atteso oggi il vertice con Ryan: a Trigoria c’è anche Corbin Friedkin

Il futuro della Roma è adesso. Sono giorni caldi in quel di Trigoria dove un impaziente Gasperini aspetta di incontrare Ryan Friedkin per iniziare a programmare la prossima stagione. L'aereo dei texani è atterrato a Ciampino venerdì pomeriggio e oggi potrebbe essere il giorno giusto per il tanto atteso faccia a faccia. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, mentre Ryan non si è ancora fatto vedere, chi è stato intravisto tra i corridoi del centro sportivo è Corbin Friedkin, fratello minore di Ryan. Corbin si occupa maggiormente di gestire il Cannes, altro club di proprietà dei texani, ma negli anni ha anche partecipato a riunioni e vertici della Roma. Sono tanti i temi da discutere, ma ciò che preme per il tecnico è trovare una soluzione per quanto riguarda il direttore sportivo. Massara è ormai certo di salutare a fine stagione e Gasp vuole sapere con chi dovrà collaborare per rinforzare la rosa del prossimo anno. I preferiti sono Manna e D'Amico, ma anche Giuntoli è un'opzione visto che è l'unico dei tre a non avere un contratto con un altro club.